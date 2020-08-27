智伸科(4551)法人看好合併旭申效應，且6～7月車用產品開始拉貨，營運將逐步回升，開盤一度來到209.5元的史上新高價，漲幅達4.2％，但隨即獲利回吐賣壓，壓回到平盤附近。

智伸科上半年受疫情影響，獲利表現疲弱，加上匯率波動、延遲收款而提列備抵呆帳，使得營收30.3億元，年減18％，毛利率23.92％，稅後淨利2.3億元，年減51.3％，每股盈餘2.17元。

產品貢獻方面，下半年估計電子產品年增10％，醫療類產品預估年增率與上半年相當，維持10％；車用產品上半年年減35％，但在大陸車市穩健、歐美經濟活動逐漸復甦，希望下半年車用營收跟去年下半年相比能夠持平。

法人預期，第3季旭申也將自谷底回升，併購效應逐漸顯現，車用產品稼動率從上半年不到50％下半年提高到60～70％，單季營收有望回升到20億元，獲利將重回成長軌道，第3季獲利估超過上半年兩季總和，第4季為車市旺季，營運持續爬升，下半年估計獲利逾半個資本額。

旭申今年4月正式併入智伸科，由於為Tesla電動馬達散熱零組件供應商，除了將智伸科原本燃油車範圍增加至新能源車，也有利產能調配，並降低單一生產國別風險，由於Tesla後續尚有強勢車款Model Y推出及臨港二期完工挹注，法人預估2021年交付數年增率約80％，新能源車產品將帶來新動能。

(時報資訊)