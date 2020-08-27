因第二季提前拉貨後動能趨緩，記憶體業第三季旺季效應不顯著，但股價已逐步反應，本周法人對於南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)等股均逐步轉為買超，也帶動股價底部墊高。

本周，土洋法人同步回補南亞科，累計三個交易日，外資共買超南亞科3255張，投信共買超2285張；華邦電雖本周一外資續賣超5514張，但連續二個交易日共買超1949張；旺宏則是外資本周連續三天買超，共計買超3821張。

記憶體業下半年供需已出現雜音，又面臨美國對華為祭出新禁令，市場擔憂可能影響記憶體需求使得短期市況更為不利；國內業者南亞科、華邦電、旺宏都有供貨給華為，上周股價表現弱勢。

美國對華為禁令升溫，但市場研究機構TrendForce認為，DRAM/Flash廠對華為以通用品居多，未來可透過其他客戶協助耗用，因禁令導致的呆滯料庫存影響有限，也對未來的記憶體需求維持不變。

TrendForce指出，DRAM/Flash廠對華為的交易項目以通用品居多，未來仍可透過其他客戶協助耗用，因禁令導致的呆滯料庫存影響有限；再者，華為對於記憶體的需求強度和未來可能承接其市占的小米、OPPO、Vivo接近，對於全球未來的記憶體需求強度維持不變。

本季展望大致平穩，南亞科預計整體下半年產業景氣審慎樂觀，第三季產品量價都將持穩第二季。記憶體製造廠旺宏看本季仍應有旺季效應、華邦電則認為第三季面臨供給大於需求、庫存調整，但預期第四季需求可回溫。

價格方面，在上半年記憶體價格續漲兩季後，第三季漲勢暫歇，受到疫情擴散至歐美市場，需求減緩，第三季市況趨緩，集邦科技預期第四季整體記憶體價格恐全面下跌。

(時報資訊)