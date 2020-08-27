神基(3005)今早股價盤中再站50元整數關卡，挑戰今年3月高點。神基第2季購買桃園大智廠房，最快在2-3年後投產，明年因5G、英特爾新平台推出，對相關產業、車聯網、綜合機構、強固型電腦皆有助益，可望為神基帶來新一波成長動能。

神基第2季合併營收創下歷史新高，上半年營運動能在第二季回彈後，仍成功守住成長走勢，以累計合併營收129.98億元，較2019年同期小幅增長2.2％，並刷新上市以來同期新高。

神基現有稼動率落在60-80%，目前汽車產品已回到60%以上，複合材料和電子產品約70-80%，此外，因應美中貿易戰，神基第2季購買桃園大智廠房，整體資本支出，提高至18-20億元左右，同時進行越南機構廠擴建，為了高玻纖、碳纖等高級材料，投入新的儀器與製程投資，同時持續加強自動化。

神基董事長黃明漢認為，汽車業景氣已於今年第2季落底，神基汽車機構件產能稼動率應會在第3季和第4季逐步恢復正常。目前中國對電動車和油電混合車都有補助，有助於神基ADAS(先進駕駛輔助系統)新專案開發，雖然業務不能出差，仍可透過電話或電子郵件方式推動業務。神基在越南廠的汽車機構件會持續擴產，以因應各國關稅狀況及降低成本。

(時報資訊)