美股消息面：

1.颶風朝美國墨西哥灣直撲而來，該區大部分石油生產設施已經關閉，但新冠肺炎疫情將打擊原油需求的擔憂揮之不去，受此影響，周三國際油價漲跌互見。終場紐約期油收漲4美分，為每桶43.39美元。倫敦布蘭特期油收跌22美分，為每桶45.64美元。

2.投資人預期聯準會主席鮑爾將發表偏向鴿派的談話，周三紐約12月期金收漲29.4美元或1.5%，為每盎司1952.5美元，盤中最高升至1958.35美元，創下1周新高。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少468.9萬桶，超出市場預期的減少369.4萬桶。汽油庫存減少458.4萬桶，超出市場預期的減少153.3萬桶。餾分油庫存增加138.8萬桶，市場預期為減少72.6萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升1.1個百分點，美國原油進口減少104萬桶/日。

4.美國商務部周三公布，7月耐久財訂單月增11.2%，遠超出市場預估的月增4.3%。扣除運輸項目的耐久財訂單月增2.4%，優於市場預估的月增2%。排除國防項目的耐久財訂單月增9.9%。排除飛機的非國防訂單月增1.9%，符合市場預期。

5.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌6.5%，較前一周的跌3.3%加速下滑。30年期固定抵押貸款利率由前一周的3.13%跌至3.11%。

(時報資訊)