美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，祥碩在PCIe和SATA(串行ATA)坐穩產業領先地位，在後續需求引爆後，將成為受益者，故將祥碩目標價由2200元升到2234元、維持加碼評等。

美系外資指出，祥碩提供用於存儲的通用接口IC，一般接口IC可以應用於需要的多個領域，用於支持更多存儲和/或圖形卡，先前眾所周知的應用是採礦機，但現在正在擴展到PC，包括現在工業PC、服務器和監視，例如當監控攝像機的存儲文件從照片遷移到視頻，存儲需求的增加，引發了對SATA/PCIe的更大需求，有鑑於祥碩具有競爭力的技術，在產業具有領先地位，應該是該主要市場的潛在參與者。

美國加大對華為禁令，但美系外資認為，祥碩的華為營收占比不到1%，因此，華為的進一步限制對祥碩並無影響，故將祥碩目標價由2200元升到2234元、維持加碼評等。

美系外資也調高祥碩第三季營收的預估4%，對第四季看法不變，由於大陸客戶貢獻提升有利於毛利率表現，並調高祥碩今明年獲利預估，今明年每股盈餘預估分別由41.7元及51.67元調高至42.05元及52.15元。

(時報資訊)