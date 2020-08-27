《屠殺》作者伊森．葛特慢前年來台指控台北市長柯文哲是「騙子」，柯提告葛特曼、作家吳祥輝涉誹謗罪及違反《選罷法》，台北地檢署27日依罪嫌不足不起訴葛特曼。柯文哲對此回應，「都來台灣了，怎麼沒有犯意？」

器官移植風波，葛特曼指控柯文哲是騙子遭柯文哲控告，獲不起訴，柯文哲今早接受媒體訪問回應，當然檢察官有自己的看法，他會跟律師討論過再來處理，但是這樣，「你要說他沒有犯意，都來台灣了，怎麼沒有犯意？」

他表示，判決重點不是在判決，重點是下面陳述，要看過以後跟律師討論再決定怎麼處理。

(中時 )