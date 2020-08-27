葛特曼指控騙子獲不起訴 柯P：都來台了怎麼沒有犯意？ 11:062020/08/27 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《屠殺》作者伊森．葛特慢前年來台指控台北市長柯文哲是「騙子」，柯提告葛特曼、作家吳祥輝涉誹謗罪及違反《選罷法》，台北地檢署27日依罪嫌不足不起訴葛特曼。柯文哲對此回應，「都來台灣了，怎麼沒有犯意？」 器官移植風波，葛特曼指控柯文哲是騙子遭柯文哲控告，獲不起訴，柯文哲今早接受媒體訪問回應，當然檢察官有自己的看法，他會跟律師討論過再來處理，但是這樣，「你要說他沒有犯意，都來台灣了，怎麼沒有犯意？」 他表示，判決重點不是在判決，重點是下面陳述，要看過以後跟律師討論再決定怎麼處理。 (中時 ) #柯文哲 #犯意 #指控 #不起訴 #騙子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾黨選舉保證金被沒收千萬 柯驚：有那麼多嗎？ 13:092020/08/26 政治 高記、銀翼連歇業 柯P解釋「法治」網諷：大巨蛋呢？ 07:352020/08/27 政治 民眾黨青年營驚見韓國瑜團隊大將 網：韓白合作是真的？ 09:362020/08/26 政治 天心柯佳嬿雙視后對決 張孝全許光漢兩代男神對壘 04:102020/08/27 娛樂新聞 黃國昌曾嗆選總統 會讓蔡英文很剉 04:102020/08/26 政治要聞 教唆恐嚇長榮老臣 三子連襟被訴 04:102020/08/26 社會新聞 「騙扁小子」黃琪詐騙上億遭訴 移審哭：我活著就是罪過 18:232020/08/26 社會 民眾黨遭沒收逾千萬選舉保證金 柯喊慘：快要衣不蔽體 14:512020/08/26 政治 黃健庭涉貪無罪 助逃稅判2月定讞 04:102020/08/27 政治要聞 遭爆小倆口疑吵架甩門扯鐵鍊 學姐批：夠了 看圖說故事 20:262020/08/26 政治 政治熱門新聞 韓國瑜不在高雄就變了？一張淹水圖韓粉全驚呆 高市府回應了 - 政治 高雄補選後最新民調 柯文哲滿意度讓網友嚇爆 - 政治 影》高雄淹大水 60秒震撼影片曝光 在地人喊5字 - 政治 高雄淹水到底多嚴重？在地運將驚吐這一句 - 政治 大雨成災處處慘況 韓粉哭了：現在才知沒韓國瑜高雄失去甚麼 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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