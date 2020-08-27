「台劇女神」韓瑜近期重返8點檔，在新戲飾演富家少奶奶，韓瑜在劇中為了維護黃少祺的愛情，不顧一切付出，她一下嘶吼、一下耍狠，韓瑜大展演技讓觀眾看得直叫好，而韓瑜稍早則曬出與黃少祺的談戀愛劇照，兩人扮起20出頭的情侶，更是毫無違和感。

韓瑜這回雖然在新戲演媽媽，不過保養有術的她，詮釋20歲少女依舊毫無違和感，韓瑜稍早就曬出與黃少祺詮釋年輕時期的談戀愛劇照，只見韓瑜綁高馬尾、繫上蝴蝶結髮飾，40歲韓瑜扮少女依舊吸睛。

同時，韓瑜也在文中有感而發寫下這是大小姐落難記，而在黃少祺伸出援手解救後，兩人戀情也因此萌芽「愛情總在“英雄救美”中開始，黑心夫婦也不是一開始就黑心的，也有甜甜的時候啊」。

其實不只韓瑜高顏值吸睛，與她搭檔的黃少祺也是保養得宜，黃少祺不只擁俊俏外型，有健身習慣的他，還擁精實的肌肉身材，一點都看不出黃少祺上個月才剛過49歲生日，而韓瑜、黃少祺這對俊男美女湊在一起，兩人搭檔不只顏值吸睛，互飆演技更是讓外界看得很過癮。

(中時新聞網)