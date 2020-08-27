20200826中天新聞 積水淹過軌面 「輕軌停駛」民眾不滿怒罵！

大雨昨狂襲中南部，高雄昨天一早就出現淹水，才上任第3天的高雄市長陳其邁，也為此緊急取消北上行程。當陳其邁在視察災區時，有媒體詢問陳其邁前高雄市長韓國瑜引以為傲「清水溝」政績問題，陳其邁神色似乎略顯尷尬。

高雄昨大雨造成不少地方淹水，全數集中在北高雄地區，高雄市政府水利局為了防範民眾誤闖發生危險，已將8個積淹水處道路封閉進行管制，在阿蓮區、岡山區、路竹區、橋頭區都有積淹水情況發生。災情最嚴重的是路竹區太平路262巷的涵洞下方，積淹水程度大約30公分。而高雄輕軌也部分停駛。

對此，據《中天新聞》報導，豪雨造成輕軌鐵軌積水超過3.5公分，一度停駛，不少民眾氣得破口大罵！陳其邁也趕緊來視察輕軌積水路段，也說明政府目前的處理進度。

但是在另一災區大社，有市民就質疑就是水溝沒清好才導致淹水情形發生。只是清水溝就是韓國瑜最引以為傲的市政成績之一，面對市民的質疑和媒體訪問，《中天新聞》注意到陳其邁的神情顯得有點尷尬，並表示優先處理積淹水部分，能夠盡速恢復交通，也會向中央爭取經費治水！

(中時新聞網)