滬深兩市開低走高 創業板漲逾1％ 11:002020/08/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬深兩市27日開低走高，上證指數開盤報3,333點，升3點，漲幅0.11％；截至10點43分，報3,333.22點，升3.48點，漲幅0.1％。 深成指開盤報13,465點，升37點，漲幅0.28％；現報13,459.33點，升30.93點，漲幅0.23％。創業板指數開盤報2,653點，升9點，漲幅0.36％；現報2,671.37點，上漲27.23點，漲幅1.03％。 各類股個別發展，水泥、有色金屬、化工、煤炭、金融、房地產、電力股表現平穩；石油、鋼鐵股偏弱。 (工商 ) #漲幅 #開盤 #滬深兩市 #開低走高 #現報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價續升 BDI指數漲近2％ 10:002020/08/26 財經 京東股價漲逾7％ 市值破1兆港元創歷史新高 16:172020/08/26 兩岸 《貿易》需求轉好 紐約咖啡漲逾2％ 09:262020/08/26 財經 《國際油價》颶風影響 原油期貨漲逾1.6％ 10:002020/08/26 財經 小米Q2財報超預期 股價先漲 04:102020/08/27 全球財經 恒指收盤微漲5點 阿里巴巴大漲4.2％ 17:322020/08/26 財經 聯亞跌深 大摩升評雪中送炭 09:002020/08/27 財經 題材夯 為升、穩懋錢景亮 04:102020/08/27 證券．權證 陸美通話激勵不夠大 滬指收跌12點 16:062020/08/25 財經 蘋果股票分拆 道瓊成分股大洗牌 04:102020/08/26 財經要聞 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 美國封殺 日本吃飽 華為對日採購暴增5成 - 財經 買台積電股票真能不賠反賺嗎 內行3字神解：零風險 - 財經 散戶勇還是大戶進場？群創飆高 爆百萬張天量 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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