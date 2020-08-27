滬深兩市27日開低走高，上證指數開盤報3,333點，升3點，漲幅0.11％；截至10點43分，報3,333.22點，升3.48點，漲幅0.1％。

深成指開盤報13,465點，升37點，漲幅0.28％；現報13,459.33點，升30.93點，漲幅0.23％。創業板指數開盤報2,653點，升9點，漲幅0.36％；現報2,671.37點，上漲27.23點，漲幅1.03％。

各類股個別發展，水泥、有色金屬、化工、煤炭、金融、房地產、電力股表現平穩；石油、鋼鐵股偏弱。

(工商 )

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