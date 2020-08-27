可攜式消費性和醫療設備，包括健身追蹤器、助聽器和血糖監測器，以及工業、汽車和其他系統等，通常使用特定客戶資料來優化消費者體驗。這些非揮發性資料，包括校準常數、背景條件，用戶偏好和不斷變化的雜訊環境等，通常由終端系統或使用者進行每次幾個位元組的調整。串列電子抹除式可複寫唯讀記憶體（EEPROM）是這些應用的首選記憶體，它具備非揮發性、位元組級控制、方便使用和低功耗的特點。Microchip宣佈全新推出密度最高的EEPROM。這款新推出的容量為4 Mb的EEPROM是目前市面上最大容量EEPROM，將此前的2 Mb密度提高了一倍。到目前為止，開發者在所有2 Mb+非揮發性資料應用程式上一直採用的是低成本的NOR快閃記憶體IC。

由於EEPROM效能超過NOR快閃記憶體，為滿足客戶要求，Microchip推出了容量更大的4 Mb EEPROM。新款EEPROM的優勢包括：待機電流更低（從15 μA降低至2 μA），可執行單位元組、多位元組和整頁寫入、磁區抹除／複寫時間更短（從300 ms縮短至5 ms）和抹除／複寫次數更多（從10萬次提升至100萬次）。

Microchip記憶體產品事業部副總裁Randy Drwinga表示，充分挖掘串列EEPROM潛力可以為產品創新提供支援，設計人員現在可以對系統進行重新評估，並利用這項新技術來優化設計效能。

25CSM04型EEPROM是Microchip陣容龐大的非揮發性記憶體產品組合的一部分。該產品組合整合了Microchip全部系統解決方案，支援8位元、16位元和32位元微控制器和微處理器。Microchip豐富的記憶體產品系列包括串列EEPROM、NOR快閃記憶體，SRAM和EERAM，這些產品支援所有串列匯流排標準，以及從128位元至64 Mb的所有標準密度。

30多年來，Microchip公司始終致力於推出新的串列EEPROM，每年向客戶交付EEPROM元件約10億件。

Microchip的4 Mb串列EEPROM元件受MPLAB串列記憶體產品入門工具包支援。該工具包含有串列記憶體介面板、串列EEPROM入門套裝軟體、USB電纜、包含MPLAB X的整合式開發環境的光碟、Total Endurance軟體模型和串列EEPROM介面工具。25CSM04 系列記憶體元件提供三種封裝選項，10,000件起售，單價2.32美元。

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