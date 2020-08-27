高雄市新興區透天豪宅，暗藏賭博機房，因門外常有雙B轎車出入，還不時傳來搓麻將聲，警方獲報原以為是「小賭怡情」的麻將桌，查訪蒐證後，發現案情不單純，是一處暗藏招攬中國網友簽注的賭博機房，昨持搜索票直搗賭窟，破門逮捕13嫌犯，清查該網站經營1年，有高達406億台幣的簽注金。

新興分局偵查隊日前獲報，指轄區市中一路接近愛河邊的一處透天豪宅，時常有雙B轎車停駐在門口，屋內不時傳來打麻將的聲音，警方前往探查，發現案情不單純，蒐證查出透天厝隱藏了一處網路賭博機房。

警方搗破網路機房查獲現金及電腦等物。（圖／翻攝畫面）

警方調查，該處賭博機房今年8月起隱藏在透天豪宅內，採分工經營方式，招攬中國大陸民眾，提供會員進行網路彩票遊戲簽賭，機房內除架設電腦設備及網路提供賭博網站外，更協助開放賭客權限、擔任線上客服人員，協助賭客賭資兌換儲值的工作。

嫌犯手機傳訊顯示準備搬家的訊息。（圖／翻攝畫面）

警方見時機成熟，昨持搜索票破門進入屋內，當場逮捕許姓主嫌（42歲）等13人，共查扣電腦主機8台、螢幕16台、行動電話64具、路由器、分享器、監視器主機及相關鏡頭組各1組、相關帳冊資料及台幣15萬9400元等物。

警方清查發現，該博奕網站公司的簽賭網站，從2019年8月起營運至今約1年的時間，簽注賭金達人民幣95億、折合台幣約406億元，嫌犯不時更換經營地點，由於在屋內經營網站太無聊，還擺桌打麻將消遣，原本正打算2天前要搬家，另覓地點經營，未料卻被警方搗破，全案訊後依《賭博罪》送辦。

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(中時新聞網)