美國29歲黑人布萊克（Jacob Blake）遭到白人警察槍擊，這起事件在NBA引發了一連串的抗議，公鹿率先用罷賽的方式來表達不滿，隨後包含雷霆、拓荒者與湖人也表態支持。隨後湖人官方發表聲明，表達對於罷賽球員的支持。

我們與湖人球員以及NBA球員們站在一起，支持他們尋求公正和終結種族暴力。NBA有80%的球員是黑人。我們不能只享受他們帶來的快樂和娛樂，當他們尋求美國許諾給我們所有人的公正和公平時，而我們卻坐著保持沉默，不去利用我們的平台和資源放大他們的聲音。僅在2020年，我們就親眼目睹了無數手無寸鐵的黑人男女被警察和私人「治安維持者」殺害。這些人包括布倫娜泰勒（Breonna Taylor）、喬治弗洛伊德（George Floyd）、艾哈邁德阿貝里（Ahmaud Arbery），如今是布雷克（ Jacob Blake），我們必須記得他們的名字，然後說受夠了的時候。

湖人一哥詹姆斯在網路上以罕見的口氣怒吼，「去他的！改革、改變，我們受夠了這種事情不斷發生！」

(中時 )