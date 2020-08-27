去年1歲半的女童遭生母與薛姓表姐共4人聯手虐死，薛姓表姐虛構嬰靈之說，要求友人李姓男子及她丈夫何男，將女嬰關在狗籠，並輪流凌虐致死，她還命令「不要救、要分屍」，最高法院維持歷審判決，斥責薛及李手段殘忍令人髮指，依殺人罪判處無期徒刑定讞。

何男因犯罪情節較輕，依共同成年人故意對兒童犯殺人罪判刑18年，女童的未成年生母已遭少年法庭判刑13年定讞、執行中。

這起震驚社會的虐童案，未成年生母離婚後獨自撫養女嬰，並帶著女嬰借住在表姐薛女位在台南市開元路的租屋處，與薛女丈夫何男、友人李男共同居住，去年1月1日起，4人共同凌虐1歲6月的女童。

薛女假借少女曾墮胎，虛構該墮胎嬰靈附身在女嬰身上，再佯以「李芸熙」名義在其等「吃喝拉撒睡」臉書群組中告知何、李及少女，謊稱女嬰晚上不能睡，每日只能吃1次，否則嬰靈會更加壯大，因而危害眾人。

薛女等4人輪流阻止女嬰入睡，一見到女嬰出現睡意或入眠，即以指甲捏肉、掌打、或手持「不求人」、「愛的小手」等物，毆打僅包覆尿褲、未著任何衣物之乙女嬰手、腳及屁股等身體各部位，且每日僅餵食乙女嬰1次。

李及何為阻止女嬰入睡，甚至將女嬰抱起，摔在鋪設棉被之床板等處，少女還曾將女嬰與薛女飼養之幼犬，一同關在狗籠內，一再反覆以前開方式，對女嬰施以非人道之凌虐，造成乙女嬰身體遍滿瘀血、瘀青，營養狀況則接近臨界線。

去年1月15日凌晨，薛女等4人以鞭打等方式阻止女嬰入睡，暴打女嬰胸、腹及背部等身體部位，連續約3小時之久，造成女嬰受有胸部、背部長條狀瘀血瘀青等傷害，4人先後睡醒後，雖發見女嬰已體溫下降、生命跡象極為微弱，但均視若無睹前往KTV唱歌。

女嬰最後因30多小時未進食，且大面積瘀傷，造主動脈血液貯積於周邊組織中，引發低容積性休克而死亡，薛女的4人於確認女嬰死亡後，討論如何卸責，最後才由李男駕車將女嬰抱至醫院急診室求救，但醫生急救後，女嬰仍因傷重死亡。

(中時 )