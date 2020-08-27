因大都會隊有人染疫，加上昨日下雨，比賽順延，洋基隊已休兵5天，今（27）日終於恢復比賽，在客場與勇士隊雙重賽，日籍球星田中將大在第2戰先發，對決勇士王牌投手佛萊德（ax Fried），形成一場精采的投手戰。

田中將大投5局、用66球，其中44個好球、22個壞球，好壞球比例完美，一共送出4K、無四壞球，只被擊出3支安打、未失分。隊友則在5局上用2支安打加高飛犧牲打攻下1分，1比0領先勇士；田中投完5局退場，取得勝投資格，是今年投球內容最佳的一場比賽。

不過6局下洋基換上格林後援，卻被勇士隊弗里曼揮出2分全壘打，2比1逆轉超前，佛萊德反而成了勝投候選人，田中將大今年的首勝也飛了。終場勇士就以2比1勝洋基，佛萊德開季5連勝（0敗），自責分率僅1.35，暫居國家聯盟勝投、自責分率雙冠王。

此外，洋基則在6連勝後苦吞5連敗，目前戰績16勝11敗，在美聯東區排名第2，落後光芒隊2.5場勝差。

(中時 )