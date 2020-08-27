台中王婦開車返回住處停放，疑機械故障或操作不慎，車輛突然倒退，輾斃正關閉庭院大門的施姓丈夫。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中王婦開車返回住處停放，疑機械故障或操作不慎，車輛突然倒退，輾斃正關閉庭院大門的施姓丈夫。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中45歲王姓陸籍新住民26日晚間開車載58歲施姓丈夫返回新社住處，施男先下車關庭院大門，接著王婦下車開左後車門取物，不料車子突然向後倒退輾過施男。外傳意外發生後王婦不知所措，呆站20分鐘，直到守望相助隊夜巡經過，才協助救人送醫，對此警方澄清，事發後王婦呼喚受困車底的丈夫均無回應，守望相助隊員經過時王婦正在打119求救。

這起離奇意外發生在26日晚間，台中市消防局晚間9時5分接獲報案，新社區中和街巷弄內有自小客倒車不慎撞到人，1名男子受困車下。新社分隊立即出動2車、6人前往搶救，小隊長李景雲帶隊到場時，施男已無生命跡象，經與民眾協助脫困後，送東勢農民醫院急救，傷重不治。

據了解，施男與王婦剛搬到台中新社不久，外傳施男遭輾過受困車底，王婦嚇得不知所措，呆站20分鐘，直到當地守望相助隊夜巡經過，才通知消防隊趕來人。對此東勢分局永源所長鄭博元表示，事發後王婦呼喚受困車底的丈夫均無回應，守望相助隊員經過時王婦正在打119求救，絕無外傳呆站嚇傻、延誤搶救情事。

鄭博元表示，黑色轎車是由王婦駕駛，施男坐在副駕駛座，車開回住處庭院，施男先下車到車後關閉庭院大門，王婦接著下車開左後車門取物，疑似機械故障或操作不慎，車子突然往後倒退輾過施男，並衝破庭院大門，退到屋外馬路。

東勢交通小隊長吳永鑫也說，當時王女駕車要停放到屋內，不明原因往後滑，壓到施姓丈夫，事故發生原因有待進一步調查釐清。

(中時 )