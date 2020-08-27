楊冪和周杰倫青澀模樣。(圖／翻攝自微博)

大陸女星楊冪不僅擁有精緻五官，還有火辣身材，一雙纖細長腿更是出名，不過卻也屢遭質疑整形，近日網路流傳她剛出道時和周杰倫的合照，在沒有美顏濾鏡下，真實容貌也曝光了。

楊冪和周杰倫合照中，可看出兩人都還略顯青澀，在沒有美顏濾鏡下，楊冪看起還有點嬰兒肥，不過五官仍精緻，讓網友都直呼「一看就知道沒整」、「楊冪沒整容，只是把牙拔了，所以臉變小是正常的」、「不管整没整都是美的」。

不過網友發現，周杰倫因為髮型關係，看上去髮際線超高，讓網友也笑虧「一看我以為周杰倫禿頭了」、「倫倫那一縷頭髮，乍看像有超高的髮際線」、「老周的頭髮好抓眼球」，意外成為討論焦點。

其實，楊冪人紅是非多，接連爆出有腳臭、唱歌難聽、髮際線高、整形等負平，但她都高EQ回應傳聞，還曾豁達稱自己是「最不缺黑歷史的女明星」，因此人氣仍居高不下，也是熱搜榜常客，每次出現都成話題人物。

(中時新聞網)