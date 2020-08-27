旺旺集團捐贈微酸性電解次氯酸水給斯里蘭卡政府共同對抗疫情。(旺旺集團提供)

斯里蘭卡國家衛生部長瓦尼亞拉奇(Pavithra Wanniarachchi) (中)於斯里蘭卡國家奧委會秘書長迪席瓦(Maxwell de Silva)(右二)手中接收了旺旺集團旗下水神的防疫物資。(旺旺集團提供)

各國歷經新冠肺炎(COVID-19)數月肆虐，雖然全球大部分地區新增的病例及死亡人數有逐漸控制的趨勢，但根據WHO近期指出部分地區病例仍顯著增加中，在這艱難的時刻，旺旺集團持續善盡企業社會責任，用具體行動繼續支持各國防疫，繼捐贈至日本神奈川縣7縣市、馬來西亞東部沙巴州之後，「Want Want Group Support You」國際捐贈行動，目前排除萬難運抵斯里蘭卡，持續為全球共同防疫貢獻一己之力。

自2020年初疫情甫爆發之時，旺旺集團董事長蔡衍明即相當關心全球疫情蔓延情況，親自指示進行國際援助事宜，捐贈微酸性電解次氯酸水(水神)共同防疫，此舉立即受到斯里蘭卡政府高度重視，而捐贈計畫必須面對全球航運減班、各國邊境關閉、貨物運送許可等各種阻礙，一度停擺無法執行。經過鍥而不捨協作，才終於將相關抗菌防疫物資運抵可倫坡班達拉奈克(CMB)國際機場。

在8月26日的捐贈儀式上，斯里蘭卡國家衛生部長瓦尼亞拉奇(Pavithra Wanniarachchi)讚揚旺旺集團防疫無國界的善舉，負責居中聯繫的斯里蘭卡國家奧委會秘書長迪席瓦(Maxwell de Silva)也在接受訪問時由衷感謝：「斯里蘭卡在拉賈帕克薩總統(Gotabaya Rajapaksa)的帶領之下，斯里蘭卡的防疫不遺餘力，並非常感謝旺旺集團在這個困難時期為我國提供援助！

瓦尼亞拉奇說，最想感謝你們的董事長蔡衍明先生，我要祝福他健康好運，並感謝他的慷慨，我們非常地感謝！｣，迪席瓦秘書長表示斯里蘭卡的疫情，大多從中東傳進來，因此斯里蘭卡目前對外來入境人口一律進行核酸檢測，並將他們隔離。接下來政府會盡快執行水神生成機的安裝工作，預計第一批6部機器及108組電解液，將安裝於National Infectious Disease Hospital、National Hospital、Base Hospital Mulleriyawa、Colombo East General、Iranawila New Hospital、Rathnapura General Hospital等6家大型醫院，免費提供給第一線醫護人員以及一般民眾作為各種防疫需求應用。

迪席瓦秘書長也表示，「(水神)是從水來的，你不需要用各種會傷害皮膚的殺菌液體，尤其是造成傷手或其他健康問題，我認為(水神)是一個很棒的商品。｣而根據近期大陸市場監督管理總局、國家標準化管理委員會所公告的中央標準也明確指出，微酸性電解次氯酸水可直接清潔雙手、皮膚粘膜等身體各部位的消毒，對於各種會與眼鼻口直接接觸的餐具、食品加工器具、瓜果蔬菜、針織物、口腔及綜合醫院治療台、以及一般物體表面和環境，也都具有效的消毒功用。水神完全符合這項標準，民眾可安心使用。

微酸性電解次氯酸水(Slightly Acidic Hypochlorous Acid Water)主要抗菌成份為次氯酸，酸鹼值pH5.0-pH6.5微酸性非常接近人體，是一種具備無色、微帶氯味，無污染、無化學殘留，安全、抗菌、消臭、環保、便利、便宜等各種優點的產品，可被廣泛應用於各種環境空間。旺旺集團自日本引進設備製造生產，多次在地震風災流感發生第一時間捐贈給需要的地區，這次新冠肺炎也不例外。

旺旺集團一直以來將產品品質和與大眾安全，放在第一位。從食品起家，到建立水神的品牌，兩者都與大眾生活的健康安全息息相關，從外在到內在的守護都相當重視。本著全人類「共同防疫，一起加油」的互助精神，旺旺集團期望在這最困難的時刻，為國際社會盡一份心力，共同守護人類的生命健康。

(中時新聞網)