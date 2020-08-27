美國公布耐久財訂單數據表現優於預期，那指與標普再創新高。然美國商務部將24家中國企業列入「實體清單」，即貿易黑名單，實施出口管制，譴責其協助南海軍事建設，再添制裁力道。美中衝突增添港股交易不安情緒。

周四香港恆生指數低開22點，盤中大跌266點或-1.0%，為25231點。國企股(H股)跌121點或-1.18%，為10179點。電訊、石油與天然氣領跌最多，分別跌1.7%和1.5%，中聯通跌4.5%，中港石油更大跌7.4%。

手機零件股和半導體股下壓壓力加劇，舜宇光學和瑞聲分別跌逾2%，中芯國際和華宏半導體分別跌3.8%和6%。

小米昨日稍晚公布業績報告，超乎預期，上半年收入1032億人民幣，年增近8%，股東應占溢利66.6億人民幣，年增31%，每股基本盈餘0.279人民幣。股價今日高開4.2%，目前高漲9.3%，暫報20.9港元。小米並指出，雖受到華為制裁和中印衝突影響，但小米在印度發展策略未變，對印度業務深具信心。

螞蟻金服已提交招股書，阿里昨日市值突破6兆港元，今日續高開0.78%。

(時報資訊)