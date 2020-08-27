「台海開戰，台灣能守多久？」一直是兩岸網友爭論不休的國安議題，前國防大學及空軍官校教官蔡志昇，對此擔憂表示，若台海一旦開戰，軍事機場戰略跑道將先被鎖定，一旦跑道遭毀、喪失空優，台灣恐撐不了兩天。他強調，這是很殘酷的軍事現實。

蔡志昇近日接受港媒《中評社》專訪，他表示，因為台灣海峽平均寬度僅150公里，一旦開戰，台灣主要軍事機場跑道，勢必在7至10分鐘之內被解放軍鎖定。而解放軍的M9、M11飛彈，台灣美製愛國者2型防空飛彈雖有辦法攔截，但反應時間僅短短9秒。

他指出，若以台灣軍用機場跑道約1500至4000公尺、寬度約40公尺左右，機場若無遮蔽物，加上被衛星鎖定，一旦飛機跑道遭毀，台灣很可能在短時間失去空優。而一旦喪失空優，恐怕撐不了兩天。他強調，自己並非唱衰軍方，而是以兩岸軍力的強弱做評論。

他認為，總統作為法定上的三軍統帥，應該要讓兩岸關係保有彈性與迴旋空間，統帥要懂得避戰且慎戰，開不開戰，是否值得用意識形態硬槓硬，用民粹去挑弄兩岸對立？都應該要謹慎考量。

(中時新聞網)