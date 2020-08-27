宣捷製藥27日宣布，研究開發中的臍帶間質幹細胞產品UMC119-06，已與雙和醫院合作進行人體一期臨床試驗，並已納入首位慢性肺阻塞臨床試驗受試者。

慢性阻塞性肺部疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）為一種慢性呼吸道疾病，由於長期吸入香菸或其他有害微粒，造成肺臟及呼吸道的慢性發炎。隨病程發展，出現肺實質遭到破壞、小呼吸道變狹窄，甚至阻塞，進而導致呼氣氣流受阻及肺部空氣滯積。臨床症狀包含咳嗽、咳痰、呼吸困難、氣體交換困難、呼吸量受到限制等；隨肺功能逐漸下降，重度患者甚至會出現呼吸衰竭，需要入加護病房進行治療。一旦罹患COPD，更可能伴隨心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、肺癌等共病，而讓生活品質更差，壽命縮短。

根據衛福部統計，全球每10秒鐘就有1個人死於COPD，而在台灣一年就有超過5000人因COPD而死亡。世界衛生組織（World Health Organization）指出，COPD到2020年恐將成為全世界第三大死因。由於人口老化，未來COPD的盛行率將升高，造成的社經及醫療資源負擔也會因此加重。

由於目前尚無藥物能有效治療COPD，現階段藥物多為症狀治療，只能緩解症狀，無法完全根治。而幹細胞治療提供現有醫療方式一種新治療方案，幹細胞具有多功能特性：自我更新能力及免疫調控能力。文獻報導指出，幹細胞釋放的細胞激素在動物模式上能有效改善吸煙引起的COPD症狀，幹細胞治療可望是治療COPD的明日之星。

宣捷藥表示，該公司多年來專注於人類臍帶間質幹細胞新藥研發，其中同種異體研發中新藥UMC119-06用於治療COPD臨床一期試驗（IND）於2019年底經美國FDA和台灣衛福部審查並獲得核准執行。今年6月與雙和醫院啟動臨床收案，以評估UMC119-06的安全性、耐受性及初步療效，現已收進首位受試者，並持續招募中。

宣捷集團董事長宣昶有表示，宣捷製藥近年來投入同種異體臍帶間質幹細胞研究開發及治療，並與各大醫療機構及研究等單位合作，透過產業結盟與彼此互補。目前與雙和醫院合作展開人體臨床一期試驗，將為COPD用藥帶來新氣象。

(工商 )