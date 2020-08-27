新冠肺炎造成民眾對經濟情況趨向保守，導致愛心捐款顯著下降，社福機構成為隱性受災戶。對此，扶輪3490地區號召民眾捐出3倍券，短短1個月內，就成功募集逾300萬，今全數捐贈給家扶基金會等18家社福團體，盼能藉此拋磚引玉，讓愛心捐款能重新回溫。

有媒體調查，台灣自爆發新冠肺炎疫情後，有近9成的社福團體面臨捐款收入下降的狀況；有逾9成受疫情影響，不得不暫停或延後愛心勸募活動；有逾3成的團體在第一季募款跌幅超過20％，近6成預估下一季募款將達20％以上。種種數據顯示，社福團體無疑是這波疫情的重度受災戶。

為此，國際扶輪3490地區在振興券發放後，就發起「讓愛加倍」的勸募活動，鼓勵民眾捐贈三倍券，涓滴成流以舒緩社福團體正面臨的經濟困境。1個多月以來，已募得315萬的振興三倍券，達成當初設定的3百萬目標。

這筆三倍振興捐款，於今日捐贈給家扶基金會、大安庇護農場、勵馨基金會、新北愛維養護中心、台灣愛分享公務慈善會、第一社會福利基金會、新北自閉症服務協進會、基督教芥菜種會、創世基金會、基隆大光兒少之家、華山基金會、宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會、蘭智社會福利基金會、三芝新生活促進會、花蓮縣教育處。

國際扶輪3490地區前總監謝木土表示，社服團提在每一年都會因為社會情況的不同，而有不同的需求；今年因為疫情來得突然，愛心捐款緊縮了很多，使得社福團體面臨經營困境，運作非常困難，因此扶輪社才想說用1個月的時間，向社會號召募款3百萬，結果真的達成目標，盼能藉此方式拋磚引玉，讓大家的愛心不因疫情而停歇。

扶輪基隆東南社社長夫人林秀梅也表示，如果大家都能透過振興券等方式向社會弱勢表達愛心，無論疫情如何，都還是能把光亮照亮每個角落。

(中時 )