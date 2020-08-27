台北高等行政法院7位法官、3個合議庭因審案認為黨產條例有違憲疑義，裁定停止審理後聲請大法官解釋，今年6月在憲法法庭辯論後，明天28日下午4時在憲法法庭宣示解釋，並將同步在網路播放影音，民眾可登入司法院大法官網站首頁點選連結，同步收看。

2016年11月2日黨產會作成處分，認定國民黨持有資產合計約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及其附隨組織不當取得 的財產；同年11月29日更進一步處分，命國民黨須在30日內，將兩公司股權移轉為國有。

國民黨、中投及欣裕台分別提起多件訴訟，其中關於中投及欣裕台被「認定」為黨產部分，台北高等行政法院由審判長李玉卿及法官鐘啟煒、李君豪合議審理，合議庭認為黨產會的處分牽涉到「不當黨產條例」牴觸憲法的問題，裁定停止審理聲請釋憲。

之後，北高行政法院另一合議庭3位法官，也同樣因審理黨產條例相關案件，也裁定停審後聲請大法官解釋，共計有7位法官、審判庭重新分配後，共9位法官、3合議庭提釋憲案。

不過，因黨產會是案件被告，法官擔心解釋案出爐、接續審理恐遭質疑「球員兼裁判」，都沒有參加在憲法法庭的辯論，創下聲請人未出庭的司法首例。

(中時 )