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Tonight I stand with my fellow professional athletes in protest of the injustices my people continue to suffer. I could not play this game I love so much tonight knowing the hurt and anguish my people continue to feel. In a world where we are the ones who need to remain calm while a trained professional points a gun in our face; a world where the people in uniforms who took an oath to protect us are the same ones killing us; a world where we become hashtags before we even reach our potential; we must stand together, speak out, protest, and be the change we demand, require, and need so bad. To the families who have experienced these tragedies first hand my heart breaks for you, my prayers are with you and I use my platform to speak on your behalf. I will be protesting tonight’s game in honor of all of my fallen brothers and sisters at the hands of police brutality. #BLM #JacobBlake #BreonnaTaylor #GeorgeFloyd #Saytheirnames

Matt Kemp（@therealmattkemp）分享的貼文 於 張貼

美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）發生被警察槍擊事件，引發NBA與大聯盟多場罷賽，其中雖然有些大聯盟比賽照常，仍有球員選擇不出賽來表態聲援，其中洛磯隊老將坎普(Matt Kemp)在唱國歌時單膝跪下，並於個人Instagram上血淚指控，黑人遭受太多不平等待遇。

NBA的公鹿隊率先發起罷賽，隨後大聯盟釀酒人vs.紅人、水手vs.教士與道奇vs.巨人3場比賽也跟進，就算其他比賽如期開打，也有部分球員決定不出賽來表抗議。根據《丹佛郵報》指出，洛磯隊有討論是否延賽，不過球隊並沒有為此事開正式會議，也沒有進行投票，不過仍有許多球員支持坎普不出賽的決定。

坎普不只在賽前唱國歌時跪下，賽前還透過Instagram發表意見，「我要與其他職業運動員站在一塊，抗議我的種族遭受的不公平待遇，我今晚不能打我最愛的比賽，對我的人民們的痛苦感同身受。」

坎普指責美國的種族歧視，「在一個保持冷靜並接受專業訓練的專業人士，槍會對準我們臉龐的世界中；在一個誓言會保護我們而穿起制服，卻也是殺掉我們的人的世界中；在一個還不能發揮潛能之前就被貼標籤的世界中，我們必須站在一起，大聲疾呼、抗議，這真糟糕。」

除了坎普之外，小熊隊外野手黑伍德（Jason Heyward）也同樣在比賽正常進行的情況下，選擇不出賽。

MLB》3隊跟進罷賽 大聯盟發聲明：尊重球員
抗議黑人遭警槍擊 棒、足加入罷賽行列

(中時 )

#坎普 #落磯 #罷賽 #大聯盟 #黑人