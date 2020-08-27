美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）發生被警察槍擊事件，引發NBA與大聯盟多場罷賽，其中雖然有些大聯盟比賽照常，仍有球員選擇不出賽來表態聲援，其中洛磯隊老將坎普(Matt Kemp)在唱國歌時單膝跪下，並於個人Instagram上血淚指控，黑人遭受太多不平等待遇。

NBA的公鹿隊率先發起罷賽，隨後大聯盟釀酒人vs.紅人、水手vs.教士與道奇vs.巨人3場比賽也跟進，就算其他比賽如期開打，也有部分球員決定不出賽來表抗議。根據《丹佛郵報》指出，洛磯隊有討論是否延賽，不過球隊並沒有為此事開正式會議，也沒有進行投票，不過仍有許多球員支持坎普不出賽的決定。

坎普不只在賽前唱國歌時跪下，賽前還透過Instagram發表意見，「我要與其他職業運動員站在一塊，抗議我的種族遭受的不公平待遇，我今晚不能打我最愛的比賽，對我的人民們的痛苦感同身受。」

坎普指責美國的種族歧視，「在一個保持冷靜並接受專業訓練的專業人士，槍會對準我們臉龐的世界中；在一個誓言會保護我們而穿起制服，卻也是殺掉我們的人的世界中；在一個還不能發揮潛能之前就被貼標籤的世界中，我們必須站在一起，大聲疾呼、抗議，這真糟糕。」

除了坎普之外，小熊隊外野手黑伍德（Jason Heyward）也同樣在比賽正常進行的情況下，選擇不出賽。

(中時 )