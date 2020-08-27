中國電訊公司華為和中興通訊被控行動數據技術專利侵權提出上訴，遭英國最高法院駁回。

綜合外媒報導，英國兩間行動通訊技術商Unwired Planet International和Conversant Wireless，早前控告華為與中興通訊侵犯多項專利，英國下級法院最初判決華為與中興敗訴。華為與中興不服，上訴到英國最高法院。英國最高法院審議後，當地時間26日駁回上訴。

第一宗專利侵權案件是Unwired Planet控告華為，侵犯該公司從愛立信（Ericsson）收購所得的5項英國專利，屬於手機通訊的必要專利。第二宗專利侵權案件是Conversant Wireless指控華為和中興，侵犯該公司從諾基亞（Nokia）收購與4G手機下載和傳輸數據，所使用的LTE標準有關的4項英國專利。

華為和中興稱，英國法院不具有決定外國專利有效性的司法管轄權。但法官指出，按照行動電訊業界達成的一項國際專利架構，法院擁有司法管轄權。

(工商 )