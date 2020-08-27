溽暑高溫，熱浪來襲實在讓人受不了，台北更創下監測站7月史上最高溫紀錄，在山林中溯溪無疑是避暑的最佳選擇！由中天新聞台主播簡至豪領軍的《小豪出任務》帶觀眾走出戶外，擁抱自然，本週和記者黃翎娟來到宜蘭出任務，挑戰溯溪進階路線－合流溪，一路逆流而上，手腳並用攀登巨岩、泳渡深潭、跳水等多項刺激活動，讓簡至豪大呼：「有史以來最累的一集！」

由於合流溪路線難度較高，簡至豪表示，必須先走過3.8公里的原始山路，再沿著溪岸步行1.5公里到達合流溪上游，沿途有許多瀑布深潭，行走過程中不僅要翻越巨岩，還要躍入深潭、涉水泳渡，消耗大量體力。對簡至豪來說，走山路人累心也累，「我們大熱天去，所以走的過程當中很熱、很悶，走在原始山路上，彷彿看不見終點，十分考驗意志力，1.5公里水路那段路比較涼快，能邊走邊玩水！」不過可不能太放鬆，畢竟是逆流而上，地形高低起伏，挑戰重重，有時候得爬陡坡，或遇到坡石上面長青苔，一不留神就滑倒。

《小豪出任務》簡至豪和記者黃翎娟來到宜蘭出任務。(圖／中天新聞台)

「在山路接壤水路的路程中，必須攀爬濕滑巨石，不料攝影師一時腳滑，下意識用手肘撐住身體重心，導致手肘嚴重擦挫傷，皮都被磨掉一層，是本隊第一個傷患！」簡至豪透露這次出團全員掛彩，每個人都帶傷回家，而他自己則是左小腿骨兩次重創，痛得他差點飆淚，但為了趕路，只能忍耐繼續向前走，最後回到營地時天都已經黑了，一整天體力和意志力的雙重考驗，讓記者翎娟回程到達營地時不禁激動淚崩！

《小豪出任務》簡至豪泳渡深潭、跳水等多項刺激活動。(圖／中天新聞台)

簡至豪建議溯溪時備足乾糧和水，尤其是高熱量巧克力，方便隨時補充體力，並推薦穿著防寒衣，一方面是防止身體浸在沁涼的溪水中失溫，另一方面亦能為碰撞提供緩衝。民眾若想輕鬆玩，可以挑戰簡單的溯溪路線，徜徉山林之中放鬆身心，最重要的是要結伴而行，找合法業者跟團是最簡單的方式，且專業的教練熟悉野外變化，遊客能玩得盡興又安心。更多精彩內容，請鎖定本週五、六（28、29日）中天新聞台52頻道下午1點《小豪出任務》。

(中時新聞網)