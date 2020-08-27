美國商務部週三（26日）將24家協助中共軍方在南海修建人工島的大陸企業列入實體名單後，美國國務院亦宣佈，對12名負責或參與南海建設項目的大陸官員及企業高層實施簽證限制，禁止他們進入美國，他們的直系親屬也可能受到影響。

美國國務卿蓬佩奧在聲明中表示，被禁止進入美國的人士，將包括負責或參與南海有爭議島礁的大規模開墾、建設或軍事化工作，以及對獲取離岸資源的東南亞國家施以脅迫的人，他們的直系親屬也可能被禁入境美國。聲明中並未明確指出有多少人和誰人會受禁令影響。

美商務部昨公布，將24家大陸企業列入制裁名單，因為這些企業「幫助解放軍在南海修建人工島礁」，上榜的企業最多的是中國交通建設公司的相關企業，及中國電子科技集團公司下屬的多個單位，其他如科技、通訊、廣播、電纜等相關領域的公司，也榜上有名。

美國商務部長羅斯表示，「美國、中國的鄰國，以及國際社會指責中國對南海的主權主張，以及為中國軍方修建人工島。今天被點名的這些制裁實體，在人工島建設發揮了重要作用，因此必須被追究責任。」

(中時 )