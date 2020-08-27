美國威斯康辛州在當地時間周日傳出黑人男子布雷克（Jacob Blake）白人警察從背後連開7槍身受重傷，再度於美國掀起種族對立，NBA在公鹿隊率先霸賽後而延賽，海地裔美國籍父親及日本母親混血的女網好手大坂直美，也宣布不會參加周四的西南網球公開賽女單4強賽。

大坂直美透過社群媒體表示：「在我的運動員角色之前，我是一位黑人女性。身為一位黑人女性，我覺得有更重要的事應該獲得大家立刻注意，這件事比看我比賽還重要。我不期望我的罷賽會有什麼影響，但如果我在這項主流運動開始發聲，可以幫助大家開始正視問題，那就是跨出了正確的一步。」

「持續看到黑人同胞受到警方不正確對待讓我覺得很難受，實在很厭煩每幾天就收到新的標籤通知，然後同樣的問題一再發生，什麼時候這一切才會結束？」大坂直美如此寫道，在她的貼文下，包括史蒂芬絲（Sloane Stephens）、戈芙（Coco Gauff）都留言力挺。

大坂直美目前是代表日本參賽，但從小在美國洛杉磯長大，原本預計要在4強賽出戰比利時梅藤絲（Elise Mertens），結束西南網球公開賽後，繼續拚戰美國網球公開賽，而大坂直美是2018年美網女單冠軍。

(中時 )