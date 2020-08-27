永康商圈名店「高記」、「銀翼」因違反《建築法》歇業，傳出是因為台北市長柯文哲對違建相當不滿，引起市府大動作取締，柯27日表示，錢櫃大火後，下定決心誠實面對公安問題，公安標準不能打折扣。

永康商圈老店「高記」、「銀翼」違規使用，遭北市府開罰要求改善，2家餐廳紛歇業，柯文哲今接受媒體訪問指出，違建講起來也是國恥，他有向建管處說，違建又不是今天才出現，這些違建都是長期存在，甚至還課稅就很奇怪，違建應該是罰金，這就是台灣過去的通病。

柯文哲表示，以前那些違建為什麼違建，因為公安標準沒有及格，政府假裝沒看到，錢櫃大火後，市府終於開始下定決心，該怎麼做就怎麼做，還是要誠實面對所有公安問題，公安標準還是不能打折扣，該做還是要做到，一查下去就會發現很難達到標準。

他說，高記的案子比較特別，是跟人家租來的，房東本來就想要都更，市府還要求設置無障礙空間、電梯、停車位，房東想說已經想要都更了，不願花錢做這些公安設施，所以變成房東房客提前解約。

至於恐造成許多名店出走影響經濟，柯文哲認為，關掉打擊經濟，有天若火災又死人的時候，卻說政府怎麼都不處理？不能說關店造成營業有問題，所以就不處理，等到有一天出事，還不是政府要負責。

柯文哲說，最有名例子就是社子島，每次講說社子島就是很困難，你不解決、永遠不會解決，面對問題是解決問題第一步，開始誠實去面對問題，終究要讓台灣成為一個法治國家。

外界質疑違建查報人力不足，柯文哲則表示，最重要是人民不要去蓋違建，蓋一大堆違建，造成2萬多件違建卻說市府查報能力不足？不要蓋違建就好了。

(中時 )