香港富三代男星林峯揮別舊愛吳千語後，去年傳戀上小11歲網紅女友張馨月，不久男方受訪證實此事，林峯家世顯赫，傳他婚後每月給老婆近400萬台幣零用錢，寵愛妻無極限。最近有人目擊林峯和張馨月逛街，稱張馨月看起來大腹便便，應該快生了。

林峯7年前和吳千語公開交往，兩人愛的高調，傳男方曾送上價值3.4億台幣豪宅，也曾帶吳千語到世界各地旅遊，生日時又包下高檔酒店為女方舉行公主級的派對，並公開講出7次「好愛」宣言，可惜女方後來傳出和官三代兼富三代施伯雄搭上線，吳千語和林峯最後黯然告吹。

而林峯祖父林夢飛是出身黃埔軍校第5期學生，曾參加第二次世界大戰，被國民政府授予少將軍銜，父親林華國是廈門的著名地產商，傳聞身家有百億，林峯出道以來憑自己打拚，據知身家也有81億，去年林峯終結黃金單身漢身分，舊愛吳千語被問此事表情尷尬，受訪時不肯公開恭喜，只說自己未來若有好消息會再通知大家。

據《東網》報導，林峯太太張馨月最近傳出有喜，但當事人沒回應，先前林峯拍新片《倚天屠龍記》殺青，七夕當天有人直擊林峯夫妻現身商場，該網友寫下：「在平安金融中心遇到了林峯，和他老婆張馨月，跟我朋友看蔚來的車，正好他們也在，就這樣跟林峯對視了一眼擦肩而過，跟明星最近的一次了，他老婆快生了吧。」林峯方面則仍未回應。

(中時新聞網)