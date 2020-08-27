陳姓女老師去年爆料鄭姓醫官「約砲成癮」，把她當成洩慾工具，遭鄭男自訴加重誹謗。台北地院認為，陳女提不出證據，相關言論僅涉鄭男私德，無關公益，故判她拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

陳女2018年9月6日上午，在律師陪同下召開記者會，指控賴男「約砲成癮」，大肚子、做月子時都要硬上，把她當成洩慾工具，隔天更上談話節目指控賴男玩弄她的感情與身體，且利用網路找砲友，性伴侶眾多。

鄭男認為名譽受損，自訴加重誹謗，北院審理時，陳女否認犯行，辯稱這些都是她親身經歷或聽聞的事實，不是虛構，賴男身為知名醫師，且肩負軍職，有多重與社會利益相關的職業形象，她的言論與公共利益相關。

法官認為，依照一般人的社會通念，陳女言論確實有損賴男人格、品行及社會評價，卻未提出任何證據證明言論為真，且言論內容屬於私領域，就算違反道德觀念，也不影響賴男執行醫療職務及病人權益，故認定陳女加重誹謗犯行。

法官審酌陳女與賴男間有感情、未婚生子女認領的糾葛，卻不以正當管道解決，反而透過媒體散布誹謗言論，迄今又未與賴男達成和解，犯後態度不佳，並考量她有碩士學歷等，依2次誹謗罪判各判拘役30日，應執行拘役50日，得易科罰金5萬元。

(中時 )