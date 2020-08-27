(12：03更新)中央氣象局發布北北基桃、新竹縣、苗栗縣、中彰投雲、嘉義市、嘉義縣、宜花東、南高屏18縣市豪雨、大雨特報。提醒臺南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生，大臺北、東北部、彰化以南至嘉義地區及各地山區有局部大雨發生機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區防淹水。

台灣南部今明兩天受較強西南風影響，預計會有豪雨甚至大豪雨雨勢發生，但從昨天半夜到清晨雨勢都不大，讓大家以為雨就這樣沒了，然而天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出一張圖警告，西南風強風軸將在今天下午抵達台灣上空，南部暴雨將從中午下到夜晚。

西南風強風軸將在今天下午抵達台灣上空。(中央氣象局)

台灣颱風論壇表示，隨著華南低壓逐漸東移，西南風強風軸今天下午抵達台灣上空，非常接近西南氣流的規模，「中午至夜晚南部地區要很注意！」從降雨雷達也能看到，線狀對流正逼近南高屏，要留意短時強降雨。

對此，網友們紛紛留言，「怎麼現在才加速阿犯規阿」、「都來上班了才要到是怎樣啊」、「意思是還沒開始恐怖就是了」、「恐怖紫色區塊逼近中」、「原來現在只是小菜！還有更豐盛的菜在後頭！剉咧等..」.

恐怖紫色區塊逼近 天氣粉專：中午南部雨要來了。(翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急FB)

而南部網友也漸漸感受到雨勢增強，「現在高屏溪靠近台88線雨勢非常大」、「美濃暴雨中」、「今天真的是海盜船呢，都分不清打在玻璃上的是雨水還是海水了」，讓北部網友羨慕「可以分一點雨到北部嗎...好熱」。

(中時新聞網)