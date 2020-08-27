電源供應器廠—僑威(3078)及電源開關及插座廠—崧騰(3484)受惠於PC及手工具機等產品需求暢旺，不僅第2季業績表現出色，第3季業績亦持續看好，法人預估，僑威第3季營運可望挑戰單季歷史新高，崧騰亦有機會挑戰單季歷史次高或新高，今天兩家公司股價聯袂走高，僑威盤中股價更強攻漲停板。

中美貿易戰及新冠肺炎疫情加速產業鏈重組，僑威及崧騰因過去幾年積極在越南及柬埔寨設廠，並強化自動化生產能力，加上宅經濟興起，PC及工具機需求強勁，讓僑威及崧騰營運無畏疫情，自第2季起展現強勁成長力道。

僑威近幾年將產品聚焦在電競、安全監控、電動機車與電動腳踏車充電、醫療等工業控制及無線充電等領域，在營收規模放大及產品組合較佳下，僑威第2季合併毛利率上升至27.43%，年增4.38個百分點，單季稅後盈餘為2.53億元，年成長62.18%，單季每股盈餘為1.12元；累計上半年稅後盈餘為3.42億元，年成長56.88%，每股盈餘為1.51元。

由於下半年進入傳統旺季，電競等PC客戶需求強勁，高功率電源供應器佔比提升，僑威7月合併營收達6.95億元，年成長72.53%，為107年6月以來新高，累計前7月合併營收為34.45億元，年成長29.95%。

僑威表示，目前訂單滿載至10月，有機會旺到年底，全年業績將比去年好。為滿足客戶需求，僑威越南新廠將於今年第4季投產，產能最大空間及產線產值將較現有產線產值提升約70%。

崧騰近幾年產品重心轉向以非IT為主，包括：手工具機、家電、車用與醫材等佔比逐年提升，受惠於客戶需求回溫，崧騰第2季稅後盈餘攀升至8371萬元，年成長1.38倍，累計上半年稅後盈餘為9503萬元，每股盈餘為1.36元。

在客戶訂單持續有熱度下，崧騰7月合併營收22.69億元，年成長9.95%，創下新高，累計前7月合併營收為22.69億元，崧騰表示，第3季看起來還不錯，但第4還不明朗，有待觀察。

目前崧騰有台灣桃園、大陸及柬埔寨三個廠區，其中柬埔寨廠部分，崧騰從前年開始調整，去年產值還有限，但中美貿易戰難解，原來從大陸銷售美國已受加徵關稅影響的產品，或是預期未來可能也會有關稅問題者開始積極轉單，近期歐美客戶承認速度加快，隨著廠區產值提升，不僅可以為公司爭取轉單，也有助於整體獲利的提升。

(時報資訊)