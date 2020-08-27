新冠肺炎在歐美持續升溫，帶動居家辦公、遠距教學等需求大增，NB市場大好，一路暢旺到年底，義隆(2458)也看好在此熱潮下，第三季營收逐月成長，今股價掀起反彈，開高走高，漲幅一度逾2%，站回5日線、周線。
受到疫情衝擊，居家工作、遠距教學帶動一波NB拉貨需求，且由於疫情持續不見尾聲，故此波需求也持續延伸到至少年底，且以教育市場標案為主要成長動力，其中又屬Chromebook需求最熱，主要原因是Chromebook尺寸跟機構和一般的NB入門款相同，義隆的市佔率逾90%以上，搶搭這波順風車，義隆目前也因為市場需求太熱因素，幾乎沒庫存，相較以往1~1.5個月來說，營運動能確實位居高峰。
義隆第2季營收為35.39億元，季增加60.4%、年增加62.3%，營收創下歷史新高，單季淨利為8.8億元、年增加107.5%、更相較第1季大幅成長19倍，單季每股獲利3.15元，單季毛利率為47.6%，展望第3季，義隆看好營收可望再成長逾3成，將續創新高。
(時報資訊)
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