華爾街樂觀預測未來經濟反彈，美股四大指數收紅，台股也在台積電ADR收高帶領下，大盤指數盤中來到12960點，上漲127點，來到8月18日以來相對高點，但除了台積電(2330)撐盤外，聯發科(2454)、航運股、金融股普遍是拉回情況，漲幅也出現收斂，臨近上午11點正式翻黑，高低點差距逾百點，預估成交金額約2400億元。

分析師指出，美股主要指數續強，支撐台股站穩各期均線之上，日指標向上，今天開始挑戰萬三高點。不過，在這幾天反彈過程中，量能持續萎縮，推升力逐步減緩，而且上周五以來，指數反彈已有500點，今天接近前波套牢區，加上獲利了結賣壓，震盪壓力加大，指數明顯波動，可待修正後再擇機進場。

整體而言，歐元區7月製造業採購經理人指數(PMI)終值，由6月的47.4回升至51.8，為去年1月以來首見升破50榮枯線。美國7月製造業PMI，也由6月的49.8上升至50.9，台灣7月製造業採購經理人指數(PMI)也中斷連續3個月緊縮轉為擴張，指數攀升6.9個百分點至54.1%，五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用轉為擴張，也顯示本季基本面逐漸轉好，預期台股在歷經資金行情推升的行情下，雖然短線面臨震盪，第3季仍有機會走基本面行情。

(時報資訊)