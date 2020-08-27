美元指數低檔震盪整理，美聯儲理事鮑曼本周表示，美國經濟復甦很可能是緩慢且不均衡。新台幣匯價在9月和10月的美國總統大選前又將會如何波動?據台灣央行統計，6月以來到8月21日止，台股的現金股利發放高達9916億元，市場資金充沛是推升台股的主力之一。依據往年經驗，外資在領完股利後，大都會有一波匯出動作；若再以近期的美元指數來看，美元指數從今年3月高點102.99震盪走低，近期再跌破93，美元指數再跌空間顯然有限。匯銀建議投資人開始酌量加碼美元部位。

周三美國宣布將24家中國公司列入黑名單，表示這些公司涉及南海有關爭議的建設和軍事活動。美國7月核心耐久財訂單較前月成長1.9%，耐久財訂單增長11.2%，大幅優於市場預期，主要受強勁的汽車需求推動影響，復甦力道已收復日前因停工影響而下滑的幅度。

美聯儲理事鮑曼(Bowman)周三表示美國經濟已明顯從疫情衰退最嚴重時期反彈，但仍未恢復正常，經濟復甦很可能是緩慢且不均衡，需要一段時間才能完全回復。美元整體狹幅區間盤整走勢，市場聚焦周四美聯儲主席鮑威爾關於貨幣政策框架以及目標通膨的談話。

(時報資訊)