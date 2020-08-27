籃網球星厄文在NBA復賽開打前就號召所有球員用罷賽的方式來抗議黑人佛洛伊德遭到警察壓制在地導致窒息而死，然而厄文的這個舉動僅有少數球員支持，甚至還引來不少網友的謾罵責怪，NBA也順利恢復比賽，然而非裔男子布雷克上周被白人警察從背後連開7槍，公鹿球員今日用實際罷賽行動來表達不滿，NBA最終還是走向罷賽這條路，因而球迷陸續在網路上稱讚厄文有先見之明，並且向他道歉認錯。

厄文是球員工會理事，他在佛洛伊德枉死的事件上有著堅定的理念，認為黑人平權運動必須要有實際行動才能達到效果，可惜，他的行為舉動被不少網友認為是私心，進而猛烈批評與謾罵，讓厄文感到心灰意冷。

但隨著布雷克事件發生，公鹿球員決定帶頭罷賽，緊接著包含湖人、拓荒者、雷霆等隊也表態支持，退役球星、球評以及現役大咖球員也都發聲力挺罷賽。

許多網友見此回想厄文先前的號召罷賽之舉，認為他有先見之明，因此紛紛留言表示抱歉，並且尋求厄文的諒解。

(中時 )