(更新11:47)台大公衛學院與彰化縣衛生局今公布萬人血清研究計畫期中成果，由台大公衛學院教授陳秀熙發表研究內容。此次研究發現，18名確診者都在3個月後產生中和抗體，甚至持續到5個月，為疫苗研發的重要資訊。不管是N、S或中和抗體，平均抗體濃度都是境外高於本土，顯示台灣的阻斷措施做的好，成功阻止了確診個案接觸者造成感染擴大。

陳秀熙表示，全球做血清調查目的很多，第一個目的是了解過去感染的盛行率，第二個目的是，疫情低的地區，可以協助追蹤調查、阻斷社區感染源，再來就是了解感染後的免疫反應。

研究團隊做的抗體都是一套的，包括中和抗議和N抗體，中和抗體和S抗體，此次研究對象包括境外移入、居家檢疫檢出的個案、本土個案、醫護、防疫人員，本土個案為介入組，看看中和抗體陽性率進行比較，來了解台灣防疫的成效。

陳秀熙表示，我們的個案很早，有來自1月的，很少是在3月以後。境外移入個案接觸的對象，抗體陽性的只有幾個，若我們做得不好，這些陽性的人就會進一步傳染出去，這項調查證明接觸者的隔離做的很徹底。

研究團隊利用的境外及本土個案，重新算出中和抗體的陽性率，本土個案的中和抗體陽性率降低了73%。另一方面，團隊本來認為18個確診者只會有部分陽性，但抗體檢測成果卻都是一致，3個月後產生中和抗體，甚至持續5個月。不管是N、S、中和抗體，平均抗體濃度都是境外高於本土。

陳秀熙表示，同樣的一支病毒，病毒量不一樣，表示台灣有阻斷傳播，也能證明為何台灣很多ct值都在borderline。

他表示，萬分之8.3的陽性率，沒有國家這麼低。從境外和本土的比較，防疫成效達到73%，表示居家檢疫、社交距離等做的好。我們和紐西蘭都是防疫最好的國家，為什麼我們沒有流行，那是因為我們的成效不一樣，這是科學實證來證明居家隔離在第一波接觸者感染後就阻斷了社區流行。美國公衛專家也建議我們將此寫在discussion裡面。

陳秀熙表示，台灣的疫苗一定要繼續研發、生產，我們目前已經有phase1的trial，希望此次的研究數據能提供作為參考，加速phase1甚至是phase3的試驗。

(中時 )