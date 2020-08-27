中南部7縣市受西南氣流影響，有局部大雨或豪雨發生，其中高雄岡山、仁武地區傳出道路積水成河情形，那瑪夏區等5地區更宣布停班課，不過家不住南部的藝人施易男住處也驚傳淹水，對此他倒是看得相當開直呼：「一切都會有最好的安排」。

施易男表示住處附近水管出問題維修，導致出門前家裡停水，沒想到工作返家後差點昏倒，停水問題雖然已經解決，但是疑似水壓過大，廁所及熱水器供給的水管漏水，造成住處大淹水變成「汪洋一片」，雖然已經把廁所連接馬桶的水管關起來，但因為要洗澡只好又打開，最後才急忙把熱水器的水關掉，讓他無奈表示不知該如何是好。

今天排練得比較晚，但已經到家了！🙏 但今天出門時家裡停水， 因為好像這條路的水管有些問題在修理， 但也沒差，因為早早出門了去工作和排練。 可是現在回到家差點沒昏倒😱😱😱 我覺得可能路口修水管的關係， 現在有水了但可能是水壓太過強的關係吧？！...

施易男 Eli Shih 發佈於 2020年8月26日 星期三

雖然隔天還有一堆工作和事情要忙，但施易男則是樂觀看待此慘況，並自我安慰一番：「沒關係，一切都會有最好的安排」，對此網友也紛紛留言：「希望沒有淹得太嚴重，忙完早點休息吧」、「清理時要小心哦！注意安全喔」、「真是讓人無語問蒼天的窘況」。

近來施易男排演舞台劇《大寶神珠》，讓他回憶起昔日父親反對他進演藝圈，兩人整整2年沒有交談，據悉是父親不想看到他踏入演藝圈受苦，不過直到施易男考上大學，兩人才化解心中那道疙瘩。

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(中時新聞網)

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