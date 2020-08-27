農委會林業試驗所在研究木本油料植物的應用時，意外發現瓊崖海棠種仁提煉出的種仁油具有紫外線屏蔽效果，進一步研究發現其抗氧化及自由基捕捉能力佳，具有開發作為本土天然友善環境紫外線屏蔽劑的潛力，可望開創國產木本油料植物的嶄新用途。

林試所森林利用組長林振榮表示，瓊崖海棠是台灣沿海常見海漂植物，常綠性喬木具有深綠色厚葉片、花白色、結綠色果實，分布於熱帶與亞熱帶等之沿海地區，樹性強健，在台灣各地常作為行道樹。因瓊崖海棠木材材質緻密質地堅硬，對海水浸泡有抗性，不受蟲蛀食，可利用做為船泊及家具用材。依據大溪地與波里尼西亞島民傳統，會以瓊崖海棠油做為局部治療各種皮膚損傷，生活上可做為肥皂、燈油、護髮油等。

林試所研究團隊因此使用國產成熟瓊崖海棠果實，經由氣乾後以破殼機分離種仁與果殼，粉碎及篩選機研磨製成適當粒度的材料，篩選出一定大小比例後以多段溶劑萃取、濃縮取得瓊崖海棠油。經檢測發現，所製作出的瓊崖海棠油外觀呈現深綠色並富含脂肪酸，在紫外光屏蔽效果部分在UVA及UVB波段可分別屏蔽29.15%及56.80%之能量，團隊將瓊崖海棠油試做試做防曬霜，防曬係數可達SPF43以上，極具潛力做為天然紫外線屏蔽劑。

林業試驗所長張彬指出，瓊崖海棠油過去是生質柴油研發優良原料來源之一，林試所培育出優良性質之種苗品系，時過境遷，瓊崖海棠油用於生產生質柴油需求減少，應思考利用植物可再生部位開發多元利用模式，厚植台灣本木本油料產業。林試所發展之天然紫外線屏蔽劑，除開創國產木本油料植物的新用途外，也希望未來呼應聯合國永續發展目標，發展可替代對海洋環境有危害疑慮之防曬成分，減緩珊瑚礁白化速度。

(工商 )