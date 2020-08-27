美國總統川普要求中國科技企業字節跳動必須拆售旗下短影音平台抖音海外版TikTok的美國業務，包括微軟等多家美國科技公司都在洽購。日前谷歌（Google）也傳出加入競購行列，不過谷歌CEO皮查伊（Sundar Pichai）公開澄清，該公司沒有收購抖音海外版TikTok的計劃。

綜合外媒報導，皮查伊在一個廣播節目中被問到谷歌是否打算收購TikTok時，他明確回應，谷歌沒有相關計劃。

另外，皮查伊確認TikTok為谷歌的雲服務付費。他又稱，TikTok是在疫情期間蓬勃發展的科技企業中，沒有遭遇反壟斷審查的一間公司，這點與谷歌不同。

TikTok母公司字節跳動正打算出售TikTok在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等四地業務，目前潛在買家為微軟及甲骨文（Oracle），而字節跳動部分投資者也希望能收購TikTok股權。

外媒早前報導，谷歌母公司Alphabet曾考慮作為少數投資者加入一個財團進行收購TikTok，但最終計劃失敗。

(工商 )