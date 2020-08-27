大陸福建石獅市25日發生一起虐待動物事件，有民眾在開車時看到一名機車騎士竟在後座綁著一隻狗狗拖行，眼見狗狗行經的地方皆有點點血跡，立即下車阻止；目前狗狗已經被善心人士送醫治療。

根據《四川觀察》報導，一位民眾開車時看到一旁的機車騎士摩托車後方綁著一隻狗狗，起初狗狗還能跟著跑，但沒多久狗狗疑似因體力耗盡加上車速過快，開始被拖行，而狗狗被拖行過的地方都留有些許血跡。

民眾看到後立即驅車靠近機車騎士怒問，「你這狗是怎樣？這狗是怎樣？為什麼這樣拖？這會死掉咧。」此時機車騎士才終於停下，回頭看了看狗狗，而狗狗此時已累得氣喘吁吁，趴在地上無法動彈。民眾見狀再度怒對機車騎士說道，「我已經看你拖了很久，（地上）全部都血，你現在沒有送牠去醫院，我絕對報警。」

事後，這名騎士說自己只是想收養這隻小狗，才會騎車牽著；目前這隻小狗已經被善心人士送到醫院治療，醫生診療後表示，狗狗其實個性很乖，對人友善、根本沒有攻擊性，因為被拖行導致腿部受傷，目前正在接受治療中。而綁住狗狗拖行的機車騎士，則因違反機車交通安全法規遭當地交警給予處罰。

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(中時新聞網)