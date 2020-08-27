新北市蘆洲1名34歲陳姓輕熟女，日前返家路過長安街，突然上方正進行外牆整修鷹架，突然從3層樓高處倒下一桶混泥土，噴濺在她包包、衣物和腿上，陳女不滿肇事工人不願負責，還態度輕佻「不然我娶妳啊！」怒告傷害欲討公道。

陳女表示，住家對面一棟老舊公寓，因磁磚不時脫落，8月初進行外牆補強工程，但工地鷹架僅以紗網隨意覆蓋，也沒申請施工許可，13日時她路過時，遭到上方混泥土潑灑，除了名牌包、衣物毀了，右小腿也被燙傷。

陳女不滿與承包商、工人相約在派出所協調，未料肇事張姓工人不但未現身，電話裡態度強硬，就連醫藥費也不願賠償，竟然還輕佻說「不然我娶妳」負責，讓陳女氣炸怒回「我也不想嫁給你」，決定提告過失傷害並向工務局檢舉。

陳女對於工地被勒令停工改善，盼工安意外不再發生。（蘆洲警分局提供／許家寧新北傳真）

陳女後來向市議員彭佳芸反映，工務局回應，接獲投訴後，21日隨即到場會勘，因現場防護措施不夠完善，除勒令包商停工，若限期2周內未完成改善，將可開罰1萬8000元，對此，陳女只盼此類工安意外不再發生。

(中時 )