三星（Samsung）繼上半年Galaxy S20系列手機爆發「綠螢幕」螢幕災情後（先前已推送軟體更新來修復），再度爆發類似災情。這一次的苦主則是剛發表不久的Galaxy Note 20 Ultra以及Galaxy Tab S7、S7+。究竟又是怎麼一回事，快來了解！

首先來回顧一下三星先前Galaxy S20系列綠螢幕災情事件，當時僅影響到採用Exynos 990處理器的機種。但是近期發生在Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Tab S7、S7+的情況，則都是搭載高通Snapdragon 865+處理器。因此有推論認為或許是與Super AMOLED螢幕驅動器有關，但是Tab S7採用的是LCD螢幕，Note20 Ulta以及Tab S7+則是搭載Super AMOLED螢幕。巧合的是，Galaxy S20系列、Galaxy Note 20 Ultra以及Galaxy Tab S7、S7+都支援了120Hz螢幕更新率，本次災情有用戶指出是在調整為120Hz時才會出現綠螢幕情況，究竟是不是因為這個原因造成，或是還有其他影響因素，要等候三星方面出面回應。

無獨有偶，「綠螢幕」災情並不單單發生在三星品牌的行動裝置中，今年iPhone 11系列、Google Pixel 4、OnePlus 8 Pro、OnePlus Nord等手機也都出現過類似災情。而三星先前推送Galaxy S20 Ultra的軟體更新來修復綠螢幕災情時，並沒有特別回應造成此情況的因素；蘋果則是在iOS 13.6.1推送時指出，當初iPhone 11系列出現綠螢幕的情況，是因為散熱管理問題所致。

目前還不清楚本次三星Galaxy Note 20 Ultra以及Galaxy Tab S7、S7+出現綠螢幕災情，是因為軟體或是硬體原因所導致。如果是前者，問題很好解決，只需要等三星釋出軟體更新就能迎刃而解；相對來說，若是硬體方面所導致的問題，可能就比較令人頭大了。目前民間沒有出現能自行修復「綠螢幕」問題的解決方法，若是碰到類似問題，只能暫時忍受，並期待三星盡快出手解決。

(科技)