川普政府7月底突然要求陸駐休士頓領事館，掀起美陸外交戰，而隨後北京也以要求美駐成都領事館關閉作為報復手段。至於華府為何針對陸駐休士頓領事館，華爾街日報披露，是因陸領館暗助有解放軍背景的學者蒐集科研情資，藉此躲避調查。

報導指出，美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）在告知休士頓總領事館必須關閉的同時，也轉達華府通知北京的一項相關訊息：撤走所有在美有解放軍背景的學者。由於川普政府擔憂陸外交人員暗中協助有軍方背景的研究人員蒐集最先進的科研技術與資料，才讓這項先前沒有透露的命令曝光。

根據美國官員和法院文件，被控從事情報蒐集的是大陸在生物醫學和人工智慧領域的博士後研究人員，但這些研究人員並未向美國移民當局透露他們擁有軍方背景。而在白宮今年5月開始針對這類研究人員的簽證核發設限後，陸外交人員的行徑卻引起美方懷疑，如開始指示此類研究人員離開美國；如其中一個例子是，一名陸學者被帶到陸駐華盛頓大使館，被警告可能會遭美海關約談，且要求刪除並重置所有的電子裝置。

美國官員估計在美國留學和進行學術交流的約37萬中國人中，具解放軍背景的學者僅占一小部分。除非研究屬於管制或被列為機密的領域，在川普5月下令前，其實國務院駁回外國學者申請簽證的權限十分有限。不過美國官員表示，川普對研究人員簽證核發設限命令似乎驚動了北京當局，「他們開始慌張失措」，陸外交人員開始出現美國官員認為的不尋常舉動，陸研究學者也打包離開美國。

報導也指出，司法部和川普政府官員認為大陸採取此種模式已經危害美國國家安全，足以讓美方對大陸外交人員採取行動；先前曾指控陸駐休士頓領事館為竊取美國智慧財產權基地的助理司法部長德梅斯（John Demers）也表示，領館人員指示具解放軍背景人員如何避免被盯上，以及應該刪除手機裡哪些內容，美方藉推斷過去所知的陸方蒐集科學情資行動規模，比原先想像的還要大。

(中時新聞網)