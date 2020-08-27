台股今（27日）開盤又大漲百點，一度衝上12960點，但因逼近1萬3千點大關市場情怯，走勢大洗三溫暖，交投仍相當熱絡。有周刊報導，國泰證打算大砍網路下單手續費，從原來的65折砍到28折，但營業員大吐苦水，年收入可能縮水百萬。

對於透過網路下單、交易量大的投資人來說，手續費折扣越高越有感，目前國內券商的電子下單折扣約在65折至28折不等，通常小券商折扣相對較高，如新光、宏遠等都是28折。

鏡週刊報導，國泰證券為吸引年輕族群，搶攻市占率，打算大殺網路下單手續費，從原來的65折砍到28折，展現強烈的企圖心。對於狂降手續費一事，國泰證董事長莊順裕表示，美國、日本零手續費已實施多年，如果哪天調降手續費，也是因為趨勢造成的。

但有資深營業員私下抱怨，一旦狂砍網路下單手續費，「我的年收入會少4到5成、約數十萬元，厲害的同事甚至一口氣縮水100萬元。」

對於員工反彈，莊順裕認為，手續費調降以後，客戶可能會增加，由於國泰營業員平均薪水已高於同業，若員工造成衝擊，將有其他補救方法。

國泰證拋出砍手續費震撼彈，引發不少網友熱議，幾乎一面倒大表贊同，「一直以來都用國泰 爽」、「元大不砍就跳槽」、「3折 2.8折 就是起手式」、「永豐4折硬邦邦」、「玉山不跟嗎？」。

還有人說早就有券商打到骨折了，「群益證也一開戶就3折啊」、「台新證不是早就2.8折了」、「犇亞繼續用」。

(中時新聞網)