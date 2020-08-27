北市永康街高記餐廳將於8月30日結束營業。（資料照 譚宇哲攝）

台北市永康街知名餐廳「高記」與老字號「銀翼餐廳」，因違反建築法歷經多次裁罰，寧願繳納罰鍰而遲遲未能改善，對此，北市都發局今宣布，修正裁罰程序，除明定限期改善時程外，不論是大型違規停車空間或特定商業場所，經連續重罰二次時，即告知屆期仍不改善即重罰30萬元並斷水斷電。

都發局表示，依建築法規定，建築物應依核定之使用類組使用，若有變更使用或與原核定使用不合者，應辦理變更使用執照。違者處建築物所有權人、使用人6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。

都發局指出，必要時停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除，以往建管處依建築法第91條裁處違規使用案件，均係裁處6萬元以上至30萬元以下罰鍰，若遲不改善則連續處罰。

近日經建管處函告屆期不改善將斷水斷電的場所，包括和碩、高記等，已紛紛尋求改善之策，且目前均已辦理停業、拆空或恢復原狀。都發局說，針對若干歷經多次裁罰仍未改善之違規使用場所，建管處已修正裁罰程序。

都發局指出，除了明定限期改善時程外，不論是大型違規停車空間或特定商業場所，經連續重罰二次時，即告知屆期仍不改善即重罰30萬元並斷水斷電，藉以扼止違規業者「以拖待變」的僥倖心態。

建管處表示，裁罰違規使用並非行政目的，日後將加強輔導店家合法使用，凡經裁處且預計執行斷水斷電場所，業者得提送改善計畫至「建築爭議事件評審委員會」審議，藉由公開透明的合議機制，在兼顧法理情的前提下，酌予個案合理的改善期程、指導適切的解決方法，可減少協調，節省社會成本丶提昇行政效能。

(中時 )