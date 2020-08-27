藍鳥隊今（27）日在水牛城主場迎戰紅襪隊，由牛棚輪番上陣，日籍的山口俊排在第2位上場，當時藍鳥2比0領先。他從3局起一共中繼4局，被擊出2支安打，包括在4局上被莫蘭揮出全壘打、失1分，投完6局退場，藍鳥4比1保持領先，山口完成任務。

藍鳥在7局下又攻下5分大局，把比數拉開為9比1，終場就以8分之差大勝紅襪，山口因為投球局數最長，4局被敲2安，送出2次三振，投出2次四壞，失1分，內容並不差，拿下此役勝投，也是他在大聯盟的首勝，戰績1勝2敗、自責分率4.26。

頂著去年日職中央聯盟勝投、勝率、奪三振「三冠王」頭銜的山口俊，今年轉戰大聯盟多倫多藍鳥隊，原本被寄予厚望，不料一開始水土不服，表現遠不如預期，甚至淪為敗戰處理投手。

不過山口俊並不氣餒，慢慢找回原有的身手，自責分率也從一開始的無限大，逐場下修至4.26，成為牛棚中不可或缺的要角。看他的投球局數，只要再加以調整，仍有機會重返先發輪值。

(中時 )