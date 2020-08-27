民眾黨四處征戰屢敗，慘賠1012萬保證金，外界好奇身為黨主席的台北市長柯文哲會怎麼調整戰略，柯27日表示，他發現常會把自己的模式套用在其他人，當然困難，「我這種網紅政治明星，大概也就1、2個而已，其他很難。」

民眾黨上半年大小選舉無役不與，花了1012萬保證金，全都拿不回來，柯文哲指出，現在選舉還是太花錢了，我們是堅持不想花大錢的選舉，所以打起來滿吃力的。

柯文哲以高雄市長補選舉例，本來說一開始至少要先準備3000萬，結果才拿1000萬，根本連基本需求都不夠，這還沒打就說一定慘敗。

此外，柯文哲也發現，他常會把自己的model套用在其他人身上，當然困難，「我覺得我這種網紅政治明星，大概也就1、2個而已」，其他很難。

至於有媒體在選後進行民調，12位政治人物當中，柯文哲只贏2人，中間選民和年輕選民支持度跑很多。柯文哲回應，就是要努力，不可能一個產品從頭紅到尾，總是像股票一樣，高高低低，有時候就是價格低的時候，公司重整、修整、修補、推出新產品再上去，但不一定會上去，也可能倒閉變壁紙，人生就是起起落落，這樣想就好了。

(中時 )