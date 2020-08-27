「偶像劇女神」周曉涵擁有美貌和D罩杯好身材，多年來都獲得內衣廠商青睞，成為美胸代言人。近日，她PO出一段為品牌拍攝的廣告，及一張側拍照，絕美體態令人看得目不轉睛，連女星賴薇如都誇：「小仙女」。
照片中，周曉涵放下一頭棕色長捲髮，身穿透明的雕花長罩衫，粉橘色的內衣襯托圓弧雙峰，同色系的及膝裙在空中飄逸，渾身散發女人味及仙氣，網友看了直呼：「像個藝術品」、「仙女下凡」、「好棒～真美」、「哇…噴鼻血喔」。
不只如此，周曉涵也公開內衣廣告的影像，畫面中，她上半身沒穿，露出雪白又透亮的美背，當鏡頭轉到正面，罩著內衣的雙峰飽滿又渾圓，無論哪個角度都能看到深邃事業線，好身材令人驚艷，精緻的臉孔更為畫面加分，贏得許多讚美：「拍得超美唷」、「美到逆天啊」、「穿這樣誰受得了」、「辣翻天」、「性感到爆炸」。
即便先天條件好，周曉涵仍勤於保養，她透露平常會去給專業美容師按摩胸部、打通腺體，只要按對穴道就有機會「升級」，前提是要能忍痛，另外，多補充無糖豆漿，能提供胸部足夠的營養。
(中時新聞網)
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