27日公布的109年8月份消費者信心指數（CCI）調查中，與房地產相關的分項指標呈現大升，包括「未來半年購買耐久性財貨時機」指數連續走升3個月後，8月一舉躍上108.9點，單月大升上升12.8點，從絕對水準來看，是六項分項指標中唯一偏向樂觀的指標。

所謂耐久性財貨，包括不動產、汽機車、3C產品等民眾大額消費支出。中央大學台經中心執行長吳大任表示，國人在台灣疫情解封之後仍然無法出國，多數改為國內旅遊，在各地趴趴走，台股疫情以來都表現不錯，投資股票賺錢的民眾不在少數，於是開始把錢花在買新車上，或是因為在家時間更長了，添購或更新視／通訊等3C產品。

調查單位中大台經中心指出，另一單獨指標，「購買房地產時機」，8月調查結果為98.5點，較上月的調查結果上升5.1點（109/07：93.4），也是5月低點回升以來的最高點。

近日以來，許多單位公布房市相關的即時調查結果，如台灣經濟研究院25日公布的7月間營建業景氣調查，出現9年來的新高，房市、工業區等不動產交易數據屢創新高，營造業廠商也樂觀評估未來半年的業績。

吳大任表示，兩項指標與”大額消費支出”有關的指數創下今年來新高，其意義深遠，7月房屋買賣移轉棟數破3萬棟，台積電及其供應鏈在南科獵地，為廠房擴增提前作準備，這些產業投資、用在內需可以提升景氣的動作，都能支持民眾看好房市的信心繼續提升。

(工商 )